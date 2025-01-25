Фото: Мэдисон Киз и Арина Соболенко с трофеями Australian Open — 2025

Победительница Australian Open — 2025 американская теннисистка Мэдисон Киз и финалистка турнира Арина Соболенко из Беларуси сделали совместное фото с трофеями Открытого чемпионата Австралии.
Фото: Getty images
Сегодня, 25 января, в финальном матче Australian Open — 2025 Киз в трёх сетах победила Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей главного трофея соревнований.
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Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017. Соболенко дважды побеждала на Australian Open и являлась действующей чемпионкой турнира.
- 25 января 2025
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