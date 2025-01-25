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Фото: Мэдисон Киз и Арина Соболенко с трофеями Australian Open — 2025

Победительница Australian Open — 2025 американская теннисистка Мэдисон Киз и финалистка турнира Арина Соболенко из Беларуси сделали совместное фото с трофеями Открытого чемпионата Австралии.

Фото: Getty images

Сегодня, 25 января, в финальном матче Australian Open — 2025 Киз в трёх сетах победила Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей главного трофея соревнований.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Это первый титул Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017. Соболенко дважды побеждала на Australian Open и являлась действующей чемпионкой турнира.