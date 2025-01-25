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Селиваненко: успех к Киз пришёл тогда, когда уже мало кто в это верил

Селиваненко: успех к Киз пришёл тогда, когда уже мало кто в это верил
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал исход женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Сегодня, 25 января, 14-я ракетка мира американка Мэдисон Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«В этом весь теннис. Мэдисон на протяжении своей карьеры много раз была в шаге от больших побед, в том числе в финале турнира «Большого шлема». Но каждый раз её сковывало в решающие моменты. А успех пришёл тогда, когда уже мало кто в это верил. Сегодня давление больше действовало на Арину. Так часто в финалах и бывает. Мэдисон заслужила победу сегодня. Теннис справедлив к тем, кто долго идёт к вершине», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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