Джеки Чан брал автограф у Соболенко, Арина плакала в полотенце и ломала ракетку. Фото

25 января в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором американка Мэдисон Киз сенсационно обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Игра завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Киз сделала шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Собленко три подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Лучшие фото с финального матча Australian Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Для Киз этот трофей стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее она в 2017 году играла в финале US Open, где уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс.