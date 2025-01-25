Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джеки Чан брал автограф у Соболенко, Арина плакала в полотенце и ломала ракетку. Фото

Джеки Чан брал автограф у Соболенко, Арина плакала в полотенце и ломала ракетку. Фото
Арина Соболенко проиграла в финале Australian Open
Комментарии

25 января в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором американка Мэдисон Киз сенсационно обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Игра завершилась со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Киз сделала шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Собленко три подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Лучшие фото с финального матча Australian Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Для Киз этот трофей стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее она в 2017 году играла в финале US Open, где уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android