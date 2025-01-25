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Мэдисон Киз с 46-й попытки выиграла ТБШ. Больше потратили только две теннисистки

Мэдисон Киз с 46-й попытки выиграла ТБШ. Больше потратили только две теннисистки
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Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз с 46-й попытки выиграла турнир «Большого шлема». Сегодня, 25 января, она в трёх сетах победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Чемпионки турниров «Большого шлема», затратившее наибольшее количество попыток для завоевания титула в Открытой эре:

  1. Флавия Пеннетта, Италия (US Open — 2015,  49-е участие в основной сетке ТБШ).
  2. Марион Бартоли, Франция (Уимблдон-2013, 47).
  3. Мэдисон Киз, США  ( Australian Open — 2025, 46).

До этого лучшим достижением Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема» был финал US Open — 2017. Также на её счету девять титулов на турнирах WTA.

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