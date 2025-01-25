Мэдисон Киз с 46-й попытки выиграла ТБШ. Больше потратили только две теннисистки

Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз с 46-й попытки выиграла турнир «Большого шлема». Сегодня, 25 января, она в трёх сетах победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5) и стала обладательницей трофея Australian Open — 2025.

Чемпионки турниров «Большого шлема», затратившее наибольшее количество попыток для завоевания титула в Открытой эре:

Флавия Пеннетта, Италия (US Open — 2015, 49-е участие в основной сетке ТБШ). Марион Бартоли, Франция (Уимблдон-2013, 47). Мэдисон Киз, США ( Australian Open — 2025, 46).

До этого лучшим достижением Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема» был финал US Open — 2017. Также на её счету девять титулов на турнирах WTA.