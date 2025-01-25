Киз благодаря победе на Australian Open поднимется на семь строчек в мировом рейтинге
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Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую.
Американская теннисистка в финальном матче Australian Open — 2025 обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Киз опередит в рейтинге WTA китаянку Чжэн Циньвэнь, которая опустится на восьмую строчку, американскую теннисистку Эмму Наварро, которая станет девятой ракеткой мира, и испанскую теннисистку Паулу Бадосу, которая окажется на 10-м месте мирового рейтинга. Арина Соболенко сохранит своё лидерство, несмотря на поражение в финале.
Комментарии
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