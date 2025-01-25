Киз благодаря победе на Australian Open поднимется на семь строчек в мировом рейтинге

Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую.

Американская теннисистка в финальном матче Australian Open — 2025 обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

Киз опередит в рейтинге WTA китаянку Чжэн Циньвэнь, которая опустится на восьмую строчку, американскую теннисистку Эмму Наварро, которая станет девятой ракеткой мира, и испанскую теннисистку Паулу Бадосу, которая окажется на 10-м месте мирового рейтинга. Арина Соболенко сохранит своё лидерство, несмотря на поражение в финале.