Муж Киз не смог сдержать слёз после победы Мэдисон в финале Australian Open — 2025

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров американец Бьорн Фрэтэнджело не смог сдержать слёз после победы его супруги, 14-й ракетки мира американки Мэдисон Киз, в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Фото: скриншот из трансляции

Сегодня, 25 января, Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

Напомним, Киз и Фрэтэнджело сыграли свадьбу в ноябре 2024 года. Они начали встречаться ещё в 2017 году. С марта 2023 года пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах и иногда выступает в роли её личного тренера.