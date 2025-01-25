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Соболенко — о матче с Киз: она везде меня переиграла

Соболенко — о матче с Киз: она везде меня переиграла
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале Australian Open — 2025 от 14-й ракетки мира американки Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) поделилась впечатлениями о прошедшей встрече.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Когда вы играли с ней, вы сказали, что её мячи просто попадали в цель. В этом всё дело? Она так хорошо старалась, и мячи просто попадали в цель, и вы ничего не могли сделать?
— Я имела в виду, что если она может так стабильно играть, то мало что можно сделать. Конечно, я знаю, как играть против неё, но в этом матче я не могла показать свой уровень. Она просто играла невероятно. Кажется, она везде меня переиграла. Глубина мячей была просто сумасшедшей. Я старалась изо всех сил. Очевидно, что это не сработало, — сказала спортсменка на пресс-конференции.

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