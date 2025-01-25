Соболенко — о матче с Киз: она везде меня переиграла

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале Australian Open — 2025 от 14-й ракетки мира американки Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) поделилась впечатлениями о прошедшей встрече.
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— Когда вы играли с ней, вы сказали, что её мячи просто попадали в цель. В этом всё дело? Она так хорошо старалась, и мячи просто попадали в цель, и вы ничего не могли сделать?
— Я имела в виду, что если она может так стабильно играть, то мало что можно сделать. Конечно, я знаю, как играть против неё, но в этом матче я не могла показать свой уровень. Она просто играла невероятно. Кажется, она везде меня переиграла. Глубина мячей была просто сумасшедшей. Я старалась изо всех сил. Очевидно, что это не сработало, — сказала спортсменка на пресс-конференции.
- 25 января 2025
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