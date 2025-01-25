Арина Соболенко — трофею Australian Open: надеюсь, увидимся в следующем году

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко начала свою речь на церемонии награждения Australian Open – 2025 с обращения к проигранному трофею.

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Таким образом, Киз не смогла завоевать титул чемпионки Australian Open в третий раз подряд.

«(Глядя в сторону трофея AO) Всё в порядке, надеюсь, увидимся в следующем году (смеётся)», — сказала Соболенко на церемонии награждения.