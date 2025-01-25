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Мэдисон Киз повторила достижение Серены Уильямс на Australian Open 2005 года

Американская теннисистка, 14-я ракетка мира 29-летняя Мэдисон Киз стала первой теннисисткой, обыгравшей первую и вторую ракетку мира на одном Australian Open. До этого такое удавалось победительнице 23 турниров «Большого шлема», пятикратной олимпийской чемпионке американской теннисистке Серене Уильямс на Australian Open — 2005.

Тогда Серена обыграла в 1/4 финала француженку Амели Моресмо (6:2, 6:2) и в финале американку Линдсей Дэвенпорт (2:6, 6:3, 6:0).

Мэдисон Киз в финальном матче Australian Open — 2025 победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Вторую ракетку мира Игу Швёнтек Киз обыграла в полуфинальном матче со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).