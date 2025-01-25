Арина Соболенко прервала 20-матчевую победную серию на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прервала победную серию из 20 матчей на Australian Open. Сегодня, 25 января, она в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Последний раз она проигрывала на Australian Open в 2022 году. В матче 1/8 финала она уступила эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7).