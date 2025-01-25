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Арина Соболенко прервала 20-матчевую победную серию на Australian Open

Арина Соболенко прервала 20-матчевую победную серию на Australian Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прервала победную серию из 20 матчей на Australian Open. Сегодня, 25 января, она в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Последний раз она проигрывала на Australian Open в 2022 году. В матче 1/8 финала она уступила эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7).

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