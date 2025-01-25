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Киз стала второй самой возрастной теннисисткой, выигравшей свой 1-й ТБШ на AO после Ли На

Киз стала второй самой возрастной теннисисткой, выигравшей свой 1-й ТБШ на AO после Ли На
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Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала второй самой возрастной теннисисткой, которая выиграла свой первый титул чемпионки ТБШ на Australian Open после китаянки Ли На в 2014 году.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Напомним, победительница двух турниров «Большого шлема» китайская теннисистка Ли На выиграла Открытый чемпионат Австралии 2014 года, обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Ей было 32 года.

В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Мэдисон Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. В прошлом году победительницей этого турнира была Арина Соболенко.

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