Киз стала второй самой возрастной теннисисткой, выигравшей свой 1-й ТБШ на AO после Ли На

Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала второй самой возрастной теннисисткой, которая выиграла свой первый титул чемпионки ТБШ на Australian Open после китаянки Ли На в 2014 году.

Напомним, победительница двух турниров «Большого шлема» китайская теннисистка Ли На выиграла Открытый чемпионат Австралии 2014 года, обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Ей было 32 года.

В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Мэдисон Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. В прошлом году победительницей этого турнира была Арина Соболенко.