«Даже мечтать не могла об этом». Соболенко — о серии из 20 побед на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о прерванной 20-матчевой победной серии на Australian Open. Сегодня, 25 января, она в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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«Я очень горжусь этим. Как я уже говорила перед финалом, то, что я смогла одержать столько побед подряд на одном турнире «Большого шлема», это невероятно. Это уже что-то, понимаете? В любом случае, когда кто-то другой добьётся того же, он назовёт последнего игрока, который смог добиться этого, и это будет моё имя. Это грандиозно.
Несколько лет назад я даже мечтать не могла, даже подумать, что смогу выиграть столько матчей подряд. Определённо, есть чем гордиться, и есть что-то, что мне определённо нужно улучшить и в чём я должна быть лучше. Это всегда процесс, когда есть чем гордиться, а затем улучшать что-то, что не сработало хорошо», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 25 января 2025
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