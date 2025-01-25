Отрыв Арины Соболенко от Иги Швёнтек после АО-2025 сократится до 186 очков

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после поражения лидера рейтинга WTA Арины Соболенко в финале Australian Open — 2025 сократит отставание от белоруски до 186 очков.

По итогам Открытого чемпионата Австралии на счету Соболенко будет 8956 баллов. Она потеряла 700 очков, так как не защитила прошлогодний титул на турнире. Швёнтек, в прошлом году вылетевшая в третьем круге Australian Open, заработала 500 очков за выход в полуфинал.

Сегодня, 25 января, белорусская теннисистка в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.