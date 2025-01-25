Соболенко: мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь на AO

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что сломала ракетку и расплакалась после поражения от американки Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. Белоруска упустила шанс выиграть AO в третий раз подряд.

«Разумеется, я была разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но всё идёт не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение. Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком (смеётся), вести себя уважительно. Всё в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации», — сказала Соболенко на пресс-конференции.