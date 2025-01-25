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Соболенко: мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь на AO

Соболенко: мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь на AO
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что сломала ракетку и расплакалась после поражения от американки Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. Белоруска упустила шанс выиграть AO в третий раз подряд.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Разумеется, я была разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но всё идёт не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение. Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком (смеётся), вести себя уважительно. Всё в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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