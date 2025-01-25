Киз — 2-я самая возрастная теннисистка, выигравшая первые 5 матчей в сезоне против топ-10
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Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала самой возрастной спортсменкой, выигравшей первые пять матчей в сезоне против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, после американки Серены Уильямс в 2014 году.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|5
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Мэдисон Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Вторую ракетку мира Игу Швёнтек Киз обыграла в полуфинальном матче со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8). Американка также обыграла Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Даниэль Коллинз.
В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.
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