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Киз — 2-я самая возрастная теннисистка, выигравшая первые 5 матчей в сезоне против топ-10

Киз — 2-я самая возрастная теннисистка, выигравшая первые 5 матчей в сезоне против топ-10
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Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала самой возрастной спортсменкой, выигравшей первые пять матчей в сезоне против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, после американки Серены Уильямс в 2014 году.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Мэдисон Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Вторую ракетку мира Игу Швёнтек Киз обыграла в полуфинальном матче со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8). Американка также обыграла Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Даниэль Коллинз.

В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

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