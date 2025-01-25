Киз — 2-я самая возрастная теннисистка, выигравшая первые 5 матчей в сезоне против топ-10

Американская теннисистка 29-летняя Мэдисон Киз стала самой возрастной спортсменкой, выигравшей первые пять матчей в сезоне против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, после американки Серены Уильямс в 2014 году.

В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Мэдисон Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5. Вторую ракетку мира Игу Швёнтек Киз обыграла в полуфинальном матче со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8). Американка также обыграла Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Даниэль Коллинз.

В мужской финальной встрече Australian Open — 2025 сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.