Соболенко поблагодарила болельщиков после поражения в финале Australian Open — 2025

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила болельщиков за гостеприимство и атмосферу на Australian Open — 2025. Спортсменка выложила пост на своей странице в соцсетях.

«Австралия, спасибо вам за гостеприимство в эти две недели. Атмосфера, которую вы создаёте на каждом матче, заставляет меня чувствовать себя как дома. Я не смогла бы ничего добиться здесь без вас!» — написала Арина.

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.