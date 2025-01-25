Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко поблагодарила болельщиков после поражения в финале Australian Open — 2025

Соболенко поблагодарила болельщиков после поражения в финале Australian Open — 2025
Комментарии

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила болельщиков за гостеприимство и атмосферу на Australian Open — 2025. Спортсменка выложила пост на своей странице в соцсетях.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Австралия, спасибо вам за гостеприимство в эти две недели. Атмосфера, которую вы создаёте на каждом матче, заставляет меня чувствовать себя как дома. Я не смогла бы ничего добиться здесь без вас!» — написала Арина.

В прошедшем сегодня, 25 января, финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз. Для Киз это дебютная победа на ТБШ.

Материалы по теме
Фото
Джеки Чан брал автограф у Соболенко, Арина плакала в полотенце и ломала ракетку. Фото
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android