«Для «экспертов» по травмам». Джокович опубликовал фото с МРТ подколенного сухожилия

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал фотографию с МРТ подколенного сухожилия, которую сделал сегодня, 25 января, в Австралии.

«Подумал, что оставлю это здесь для всех «экспертов» по спортивным травмам», — написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

Фото: Из личного архива Джоковича

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2025 серб снялся с матча из-за травмы после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). Джокович дважды играл на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на травму, и завоевал титул в 2021 и 2023 годах. На этот раз 37-летний спортсмен не смог продолжить борьбу.