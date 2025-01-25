«Поговорим через неделю». Арина Соболенко опубликовала фотографии с членами команды

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии с трофеем финалистки Australian Open — 2025 вместе с членами своей команды. Сегодня, 25 января, Соболенко уступила американке Мэдисон Киз в решающем матче со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
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Фото: Из личного архива Соболенко
Фото: Из личного архива Соболенко
«Ну и начало нового года и нового сезона. Хоть это не тот результат, которого я хотела, с нетерпением жду продолжения работы и вернусь ещё сильнее. Австралия, спасибо за ваше гостеприимство на протяжении этих двух недель. Атмосфера, которую вы создаёте для меня в каждом матче, заставляет меня чувствовать себя как дома. Я бы не смогла всего этого достичь без вас! С моей командой поговорим через неделю», — написала Соболенко на личной странице в соцсетях.
- 25 января 2025
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