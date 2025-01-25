Харри Хелиоваара и Генри Паттен выиграли парный Australian Open в трёхчасовом финале

Финский теннисист Харри Хелиоваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Открытого чемпионата Австралии — 2025. В драматичном финале они одолели итальянский дуэт Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 7 минут. За это время Хелиоваара и Паттен выполнили 11 подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету итальянской пары шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Харри Хелиоваара и Генри Паттен выиграли второй турнир «Большого шлема» в паре. В 2024 году они победили на Уимблдоне.