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Харри Хелиоваара и Генри Паттен выиграли парный Australian Open в трёхчасовом финале

Харри Хелиоваара и Генри Паттен выиграли парный Australian Open в трёхчасовом финале
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Финский теннисист Харри Хелиоваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Открытого чемпионата Австралии — 2025. В драматичном финале они одолели итальянский дуэт Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.

Australian Open — парный разряд (м). Финал
25 января 2025, суббота. 14:40 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 18 		6 5 3
6 16 		7 7 6
         
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиоваара Г. Паттен

Матч продолжался 3 часа 7 минут. За это время Хелиоваара и Паттен выполнили 11 подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету итальянской пары шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Харри Хелиоваара и Генри Паттен выиграли второй турнир «Большого шлема» в паре. В 2024 году они победили на Уимблдоне.

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