«Очень заслуженно». Каролин Гарсия — о победе Мэдисон Киз на Australian Open — 2025
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67-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия поздравила американку Мэдисон Киз с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|5
|
|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
«Поздравляю, Мэдисон. Великолепное выступление. Очень заслуженно», — написала Гарсия на личной странице в социальной сети Х.
29-летняя Киз впервые в карьере выиграла трофей на турнире «Большого шлема». Американка прервала 20-матчевую победную серию Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.
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