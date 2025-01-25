«Очень заслуженно». Каролин Гарсия — о победе Мэдисон Киз на Australian Open — 2025

67-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия поздравила американку Мэдисон Киз с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В финальном матче Australian Open — 2025 14-я ракетка мира Киз победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

«Поздравляю, Мэдисон. Великолепное выступление. Очень заслуженно», — написала Гарсия на личной странице в социальной сети Х.

29-летняя Киз впервые в карьере выиграла трофей на турнире «Большого шлема». Американка прервала 20-матчевую победную серию Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии.