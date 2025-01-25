Вихлянцева считает вымученной победу Киз над Соболенко в финале Australian Open

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе 29-летней американки Мэдисон Киз на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В финальном матче Australian Open — 2025 она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

«Мэдисон Киз выиграл турнир в Аделаиде и на этой победной волне приехала на Australian Open. И выиграла ещё один турнир — свой дебютный турнир «Большого шлема»! Это тот случай, когда победа выстраданная, вымученная, отработанная. Бывает, что говорят: «Легко идёт по сетке». Нет. Каждая победа была очень-очень важна. Она обыгрывала игроков из топ-10 и бывших финалисток турниров «Большого шлема». Достойная победа!

Под концовку матча Мэдисон отшарашила всё на ура — все мячи. Она заслужила эту победу. Конечно, жалко, что Арина не защитила титул. Соболенко не будет выигрывать все турниры подряд. Будут моменты, когда она будет проигрывать. Когда проигрываешь в достойной борьбе и достойным победительницам — нет смысла расстраиваться. Мы видели, что она плакала и разбила ракетку. Если Киз ловит победную волну, когда она все мячи попадает, то с её скоростью, быстротой ей нет равных», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.