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Вихлянцева считает вымученной победу Киз над Соболенко в финале Australian Open

Вихлянцева считает вымученной победу Киз над Соболенко в финале Australian Open
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе 29-летней американки Мэдисон Киз на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В финальном матче Australian Open — 2025 она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Мэдисон Киз выиграл турнир в Аделаиде и на этой победной волне приехала на Australian Open. И выиграла ещё один турнир — свой дебютный турнир «Большого шлема»! Это тот случай, когда победа выстраданная, вымученная, отработанная. Бывает, что говорят: «Легко идёт по сетке». Нет. Каждая победа была очень-очень важна. Она обыгрывала игроков из топ-10 и бывших финалисток турниров «Большого шлема». Достойная победа!

Под концовку матча Мэдисон отшарашила всё на ура — все мячи. Она заслужила эту победу. Конечно, жалко, что Арина не защитила титул. Соболенко не будет выигрывать все турниры подряд. Будут моменты, когда она будет проигрывать. Когда проигрываешь в достойной борьбе и достойным победительницам — нет смысла расстраиваться. Мы видели, что она плакала и разбила ракетку. Если Киз ловит победную волну, когда она все мячи попадает, то с её скоростью, быстротой ей нет равных», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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