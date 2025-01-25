«Надо было выплеснуть эмоции». Соболенко — о слезах после поражения в финале АО

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих эмоциях после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) со счётом 3:6, 6:2, 5:7 уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.
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— Вы были очень расстроены после матча, и вашей ракетке пришлось не сладко. Это от того, что этот турнир много для вас значит или от того, как всё быстро решилось в концовке?
— Конечно, я была немного расстроена, я же была близка к сумасшедшему достижению. Да, ты в игре, бьёшься, но кажется, что всё идёт не совсем так, как тебе хочется. Мне надо было выплеснуть эти негативные эмоции, чтобы потом собраться и произнести речь, а не просто стоять, проявив неуважение. Я просто старалась выплеснуть эмоции, чтобы быть хорошим человеком, проявить уважение. Это нормально. Я точно знаю, что за тяжёлыми поражениями следуют хорошие победы. Буду продолжать работать, чтобы в следующий раз в такой ситуации сыграть лучше, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 25 января 2025
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