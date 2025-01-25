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«Вы позорище». Стаббс обратилась к болельщикам, освиставшим Джоковича на AO-2025

«Вы позорище». Стаббс обратилась к болельщикам, освиставшим Джоковича на AO-2025
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о болельщиках, которые освистали 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2025 Джокович отказался от борьбы после первого проигранного сета 6:7 (5:7) из-за травмы. За это он был освистал зрителями.

«Мне всё равно, что вы думаете о Новаке, любите его или ненавидите. Если вы освистали его на корте, то вы позорище. Этот человек буквально оставил своё сердце и душу на этом корте. Он величайший чемпион Мельбурна, получил травму! Подумайте о том, что вы только что сделали. Позор!» — написала Стаббс на личной странице в соцсети Х.

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