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Марат Сафин рассказал, за счёт чего Зверев может обыграть Синнера в финале Australian Open

Марат Сафин рассказал, за счёт чего Зверев может обыграть Синнера в финале Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказался о финале Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Синнер хорошо играет первым номером: уверенно атакует, хорошо двигается в атаке. Но в защите у него есть слабые стороны, например, он не всегда удачно ловит удары в противоход. Поэтому Звереву важно строить игру так, чтобы самому постоянно атаковать, использовать противоходы, укорачивать розыгрыши и рвать ритм.

Естественно, подача тоже имеет ключевое значение. Александру нужно стабильно держать первую подачу, варьировать её направления, чтобы Синнер не знал, куда полетит мяч. А на приёме нужно активно атаковать вторую подачу Синнера, не позволяя ему занимать удобную атакующую позицию. Максимальный прессинг на его подаче — это шанс заставить Синнера чувствовать себя менее уверенно, и тогда уже можно строить дальнейшую игру», — приводит слова Сафина «Лучший теннисный подкаст».

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