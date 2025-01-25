Марат Сафин рассказал, за счёт чего Зверев может обыграть Синнера в финале Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказался о финале Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

«Синнер хорошо играет первым номером: уверенно атакует, хорошо двигается в атаке. Но в защите у него есть слабые стороны, например, он не всегда удачно ловит удары в противоход. Поэтому Звереву важно строить игру так, чтобы самому постоянно атаковать, использовать противоходы, укорачивать розыгрыши и рвать ритм.

Естественно, подача тоже имеет ключевое значение. Александру нужно стабильно держать первую подачу, варьировать её направления, чтобы Синнер не знал, куда полетит мяч. А на приёме нужно активно атаковать вторую подачу Синнера, не позволяя ему занимать удобную атакующую позицию. Максимальный прессинг на его подаче — это шанс заставить Синнера чувствовать себя менее уверенно, и тогда уже можно строить дальнейшую игру», — приводит слова Сафина «Лучший теннисный подкаст».