«Зачем вы мне это сказали?» Соболенко — о словах Киз после финала Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на слова чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2025 Мэдисон Киз, которая заявила, что вдохновилась игрой белорусской теннисистки в финальном матче. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) уступила со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
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— Мэдисон сказала, что вы вдохновили её так мощно играть в важные моменты. Что для вас это значит, что вы вдохновили другого игрока?
— Зачем вы это сказали? На самом деле, так и надо, если ты в топе. Если ты агрессивный игрок, надо навязывать свою игру в важные моменты. Безумие слышать такое, я ведь моложе её, а она вдохновляется мной. Это многое значит, я всегда хотела быть вдохновением. Может, не для игроков, а для людей, не имеющих отношения к теннису (смеётся). Но это безумие, приятно слышать. Надеюсь, в следующий раз я буду играть немного лучше неё в эти важные моменты, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 25 января 2025
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