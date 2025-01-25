«Зачем вы мне это сказали?» Соболенко — о словах Киз после финала Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на слова чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2025 Мэдисон Киз, которая заявила, что вдохновилась игрой белорусской теннисистки в финальном матче. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) уступила со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

— Мэдисон сказала, что вы вдохновили её так мощно играть в важные моменты. Что для вас это значит, что вы вдохновили другого игрока?

— Зачем вы это сказали? На самом деле, так и надо, если ты в топе. Если ты агрессивный игрок, надо навязывать свою игру в важные моменты. Безумие слышать такое, я ведь моложе её, а она вдохновляется мной. Это многое значит, я всегда хотела быть вдохновением. Может, не для игроков, а для людей, не имеющих отношения к теннису (смеётся). Но это безумие, приятно слышать. Надеюсь, в следующий раз я буду играть немного лучше неё в эти важные моменты, — сказала Соболенко на пресс-конференции.