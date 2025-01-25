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Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?
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В воскресенье, 26 января, состоится финал Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сразятся лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?

Зверев лидирует в личных встречах со счётом 4-2. Отметим, что последний очный матч теннисистов выиграл Синнер в августе 2024-го на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

В 2024 году Янник Синнер выиграл Australian Open, одолев россиянина Даниила Медведева в финале. Александр Зверев завершил выступление на стадии полуфинала, проиграв Медведеву.

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