Арина Соболенко ответила, что изменила бы, сыграв финал Australian Open — 2025 заново

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что поменяла бы в своей игре в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

— Могли ли вы сделать что-то иначе сегодня?

— Может, могла бы начать получше. Поначалу ноги как будто не включились, я всё время была в невыгодном положении, подавала не лучшим образом, тактически не показывала лучшей игры. Если бы можно было что-то изменить, я бы постаралась лучше начать матч по движению, быть более агрессивной, не играть слишком пассивно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.