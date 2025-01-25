Арина Соболенко ответила, что изменила бы, сыграв финал Australian Open — 2025 заново

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что поменяла бы в своей игре в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко уступила американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
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— Могли ли вы сделать что-то иначе сегодня?
— Может, могла бы начать получше. Поначалу ноги как будто не включились, я всё время была в невыгодном положении, подавала не лучшим образом, тактически не показывала лучшей игры. Если бы можно было что-то изменить, я бы постаралась лучше начать матч по движению, быть более агрессивной, не играть слишком пассивно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.
- 25 января 2025
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