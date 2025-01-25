«Не если, а когда». Слоан Стивенс — о победе Киз на Australian Open — 2025

Чемпионка US Open — 2017, бывшая третья ракетка мира американская теннисистка Слоан Стивенс поздравила с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025 29-летнюю соотечественницу Мэдисон Киз. В финальном матче Australian Open — 2025 она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

«Не если, а когда. Ты заслуживаешь этого и даже больше», — написала Стивенс на своей странице в социальных сетях.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.