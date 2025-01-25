«Почему бы и нет?» Джон Макинрой — о возможности стать тренером Янника Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о возможности стать тренером первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«На полной занятости — нет. Находиться вдали от дома 35–40 недель в году — это не для меня. Но если бы это была работа на неполный рабочий день, то почему бы и нет?

У Янника есть целый год на выбор. Он проведёт переговоры с Иванишевичем, Любичичем, с кем угодно, с кем захочет. Учитывая его склад ума, я исключаю, что расставание с Кэхиллом могло негативно на него повлиять. Услышать новый голос пойдёт ему только на пользу. Посмотрите на Джоковича с Марреем, он возродился! Кто бы мог подумать, что эти двое так хорошо поладят, получилась фантастическая история», — приводит слова Макинроя Сorriere della Sera.

Напомним, по ходу Australian Open — 2025 Янник Синнер объявил, что завершит сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом по итогам нынешнего сезона.