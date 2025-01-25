Макинрой — о Кирьосе: Ника не стоит воспринимать всерьёз. Он привлекает к себе внимание

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о критике австралийца Ника Кирьоса в отношении допинг-дела итальянца Янника Синнера.

«Я не пользуюсь социальными сетями, поэтому не читаю то, что пишет Кирьос, но понимаю, о чём он говорит. Ника не следует воспринимать всерьёз, он, как обычно, привлекает к себе внимание. Если бы я был им, я бы больше времени уделял переживаниям о таланте, а не социальным сетям…

Однако некоторые замечания уместны. Протоколы должны меняться, в том числе и в интересах самих спортсменов. Тем не менее теннисисты проходят тестирование на допинг, и я по-прежнему считаю, что мой вид спорта чист», — приводит слова Макинроя Сorriere della Sera.