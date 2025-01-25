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Джон Макинрой: Жоао Фонсека — следующий Синнер

Джон Макинрой: Жоао Фонсека — следующий Синнер
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высоко оценил игру первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и высказал мнение, что 18-летний бразилец Жоао Фонсека будет на него похож.

«Этот парень не бьёт по мячу, он его разбивает! Он играет так быстро, что не даёт сопернику времени подумать. Он уничтожил бедного де Минора! Мы вступили в эпоху великих игроков. Выше, сильнее, яростнее. И послушайте меня, Жоао Фонсека — следующий Синнер», — приводит слова Макинроя Сorriere della Sera.

Напомним, на Australian Open — 2025 Фонсека одержал победу над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге турнира.

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