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Мэдисон Киз: с детства казалось, если я не выиграю «Шлем», то не оправдаю ожидания людей

Мэдисон Киз: с детства казалось, если я не выиграю «Шлем», то не оправдаю ожидания людей
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала завоевание титула на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Сегодня, 25 января, Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«С самого детства мне казалось, что если я не выиграю «Шлем», то не оправдаю ожидания людей, и это превратилось в тяжёлый груз. Наконец я достигла момента, когда начала гордиться собой, независимо от того, выиграла я ТБШ или нет… Отпустив все эти мысли, я смогла показать отличный теннис и всё-таки заполучить его», — сказала Киз на пресс-конференции.

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