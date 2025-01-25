Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отвратительный момент». Жюстин Энен — о том, что Новака Джоковича освистали на AO

«Отвратительный момент». Жюстин Энен — о том, что Новака Джоковича освистали на AO
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен осудила болельщиков, которые освистали 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича после его снятия с полуфинала Australian Open — 2024.

«По-моему, был отвратительный момент. Так нельзя вести себя по отношению к игроку, который так много дал этому виду спорта. Понятно, что люди заплатили за этот матч, но нужно учитывать нюансы. Джокович очень редко снимался с турниров «Большого шлема». Ему 38 лет, он всё ещё приезжает сюда, чтобы показать всё, на что он способен.

Это нелогично, учитывая, какой он чемпион. Его реакция [на освистывание] была иронична. Он из тех игроков, которые не молча реагирует на такое поведение, и он прав», — приводит слова Энен Eurosport.

Материалы по теме
«Вы позорище». Стаббс обратилась к болельщикам, освиставшим Джоковича на AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android