«Отвратительный момент». Жюстин Энен — о том, что Новака Джоковича освистали на AO

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен осудила болельщиков, которые освистали 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича после его снятия с полуфинала Australian Open — 2024.

«По-моему, был отвратительный момент. Так нельзя вести себя по отношению к игроку, который так много дал этому виду спорта. Понятно, что люди заплатили за этот матч, но нужно учитывать нюансы. Джокович очень редко снимался с турниров «Большого шлема». Ему 38 лет, он всё ещё приезжает сюда, чтобы показать всё, на что он способен.

Это нелогично, учитывая, какой он чемпион. Его реакция [на освистывание] была иронична. Он из тех игроков, которые не молча реагирует на такое поведение, и он прав», — приводит слова Энен Eurosport.