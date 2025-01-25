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«Топик на лямках смотрится странновато». Кузнецова раскритиковала экипировку финалисток АО

«Топик на лямках смотрится странновато». Кузнецова раскритиковала экипировку финалисток АО
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась об экипировке финалисток Australian Open — 2025. Первая ракетка мира Арина Соболенко и 14-й номер рейтинга Мэдисон Киз вышли на корт в схожих платьях от Nike.

Фото: Getty Images

«К девушкам, конечно, никаких вопросов, но топик на лямках, на мой взгляд, смотрится странновато. Когда идёт в тон, то выглядит вполне прилично, в разных цветах мне не понравилось. Аутфиты других представительниц Nike, к слову, несильно отличаются, но вот эти бретели, как видим, меняют многое», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В финале Australian Open – 2025 Киз со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла действующую чемпионку Арину Соболенко.

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