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«Очень странно». Мэдисон Киз — о статистике чемпионок AO в годы избрания президента США

«Очень странно». Мэдисон Киз — о статистике чемпионок AO в годы избрания президента США
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Американская теннисистка Мэдисон Киз отреагировала на необычную статистику, связанную с избранием нового президента США. В XXI веке, когда в США вступал в должность новый глава государства, титул на Australian Open четыре раза из пяти завоёвывали американки.

«Это очень странно. Я молодец, что продолжаю это, но странно», — сказала Киз в эфире Сhannel 9.

В 2001 году, когда президентом США стал Джордж Буш-младший, турнир выиграла Дженнифер Каприати. В 2009 году после инаугурации Барака Обамы триумфатором турнира стала Серена Уильямс. Она продолжила традицию в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность.

В 2025 году президентом США вновь стал Трамп. Чемпионкой AO стала Мэдисон Киз.

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