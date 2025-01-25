«Очень странно». Мэдисон Киз — о статистике чемпионок AO в годы избрания президента США

Американская теннисистка Мэдисон Киз отреагировала на необычную статистику, связанную с избранием нового президента США. В XXI веке, когда в США вступал в должность новый глава государства, титул на Australian Open четыре раза из пяти завоёвывали американки.

«Это очень странно. Я молодец, что продолжаю это, но странно», — сказала Киз в эфире Сhannel 9.

В 2001 году, когда президентом США стал Джордж Буш-младший, турнир выиграла Дженнифер Каприати. В 2009 году после инаугурации Барака Обамы триумфатором турнира стала Серена Уильямс. Она продолжила традицию в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность.

В 2025 году президентом США вновь стал Трамп. Чемпионкой AO стала Мэдисон Киз.