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«Замужняя жизнь хороша». Борис Беккер — об успехах Мэдисон Киз после свадьбы

«Замужняя жизнь хороша». Борис Беккер — об успехах Мэдисон Киз после свадьбы
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отметил важность замужества после победы американки Мэдисон Киз на Australian Open — 2025.

«Замужняя жизнь хороша для всех!» — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В ноябре 2024 года Мэдисон Киз вышла замуж. Избранником спортсменки стал Бьорн Фрэтэнджело, чемпион «Ролан Гаррос» — 2011 среди юниоров. Киз и Фрэтэнджело начали встречаться ещё в 2017 году. С марта 2023 года пара была помолвлена. Фрэтэнджело часто сопровождает Киз на турнирах, на AO-2025 он выступал в роли главного тренера Мэдисон.

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