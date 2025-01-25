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«Она может быть в топ-5». Соболенко высоко оценила уровень игры Мэдисон Киз

«Она может быть в топ-5». Соболенко высоко оценила уровень игры Мэдисон Киз
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась об игре чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2025 Мэдисон Киз. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) уступила американке со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Вы здесь играли с Сереной, с Рыбакиной, у которых очень сильные удары. А удары Мэдисон – самые быстрые на вашей памяти?
— Сегодня – да. Сегодня они были очень быстрыми, глубокими и агрессивными. Она показала великолепный уровень. Если она сможет и дальше играть так же, как сегодня, она может быть в топ-5, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.

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