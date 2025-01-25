«Она может быть в топ-5». Соболенко высоко оценила уровень игры Мэдисон Киз

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась об игре чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2025 Мэдисон Киз. В финале австралийского мэйджора действующая чемпионка Соболенко (1) уступила американке со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
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— Вы здесь играли с Сереной, с Рыбакиной, у которых очень сильные удары. А удары Мэдисон – самые быстрые на вашей памяти?
— Сегодня – да. Сегодня они были очень быстрыми, глубокими и агрессивными. Она показала великолепный уровень. Если она сможет и дальше играть так же, как сегодня, она может быть в топ-5, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.
- 25 января 2025
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