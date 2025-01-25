«Ты чемпионка». Двукратная победительница ТБШ поддержала Соболенко после финала АО
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса поддержала белорусскую теннисистку Арину Соболенко после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул она уступила 29-летней американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|3
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|5
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
«Ты чемпионка», — написала Мугуруса в комментариях под публикацией Арины Соболенко.
Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Мэдисон Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.
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