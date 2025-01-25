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«Ты чемпионка». Двукратная победительница ТБШ поддержала Соболенко после финала АО

«Ты чемпионка». Двукратная победительница ТБШ поддержала Соболенко после финала АО
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса поддержала белорусскую теннисистку Арину Соболенко после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул она уступила 29-летней американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Ты чемпионка», — написала Мугуруса в комментариях под публикацией Арины Соболенко.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Мэдисон Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.

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