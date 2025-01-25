«Наслаждайся по полной». Азаренко поздравила Мэдисон Киз с победой на Australian Open

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко поздравила с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2025 29-летнюю американку Мэдисон Киз. В финальном матче Australian Open — 2025 она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

«Какой путь, Мэдисон! Чемпионка «Большого шлема», детка! Наслаждайся им по полной», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.