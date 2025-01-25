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Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса

Новак Джокович не сыграет за сборную Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не вошёл в состав сборной Сербии на первый раунд Кубка Дэвиса — 2025. Об этом сообщает Sportklub.rs.

С 31 января по 1 февраля сербы сыграют со сборной Дании. В состав Сербии вошли Миомир Кецманович, Хамад Меджедович и Ласло Джере. За датчан сыграет лидер команды 13-я ракетка мира Хольгер Руне, а также Эльмер Мёллер и Аугуст Хольмгрен.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2025 Джокович снялся с матча из-за травмы после первого проигранного сета — 6:7 (5:7). Новак сообщил, что играл с разрывом мышцы бедра, и даже опубликовал снимок МРТ в соцсетях.

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