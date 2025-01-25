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Стали известны призовые Арины Соболенко и Мэдисон Киз на Australian Open — 2025

Стали известны призовые Арины Соболенко и Мэдисон Киз на Australian Open — 2025
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В субботу, 25 января завершился Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде. Стали известны призовые финалисток турнира. В матче за титул встретились первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 29-летняя американка Мэдисон Киз. Поединок завершился победой Киз в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
  • Мэдисон Киз - $ 2 198 928;
  • Арина Соболенко - $ 1 214 810.

Отметим, лидером по призовым среди россиян стала Анастасия Павлюченкова, которая за выход в четвертьфинал турнира заработала $ 418 950.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.

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