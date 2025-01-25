Стали известны призовые Арины Соболенко и Мэдисон Киз на Australian Open — 2025

В субботу, 25 января завершился Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде. Стали известны призовые финалисток турнира. В матче за титул встретились первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 29-летняя американка Мэдисон Киз. Поединок завершился победой Киз в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

Мэдисон Киз - $ 2 198 928;

Арина Соболенко - $ 1 214 810.

Отметим, лидером по призовым среди россиян стала Анастасия Павлюченкова, которая за выход в четвертьфинал турнира заработала $ 418 950.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Киз поднимется на семь строчек в мировом рейтинге — с 14-й на седьмую. Соболенко сохранит статус первой ракетки мира. В её активе будет 8956 баллов.