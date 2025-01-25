Киз — пятая теннисистка с 1999-го, обыгравшая 1-ю и 2-ю ракетки мира на пути к первому ТБШ
Поделиться
14-я ракетка мира Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой за последние 26 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на пути к своему первому титулу на турнире «Большого шлема». Сегодня, 25 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
В полуфинале Киз одолела вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)). В финале Мэдисон переиграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
С 1999 года такое достижение покорялось лишь четырём теннисисткам. Ими были Серена Уильямс (US Open — 1999), Винус Уильямс (Уимблдон-2000), Дженнифер Каприати (Australian Open — 2001) и Жюстин Энен («Ролан Гаррос» — 2003).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2025
-
00:17
-
00:00
- 25 января 2025
-
23:51
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:23
-
22:22
-
21:34
-
21:03
-
20:47
-
20:31
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:54
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:28
-
18:10
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:41
-
17:25
-
17:11
-
16:55