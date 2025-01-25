Киз — пятая теннисистка с 1999-го, обыгравшая 1-ю и 2-ю ракетки мира на пути к первому ТБШ

14-я ракетка мира Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой за последние 26 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на пути к своему первому титулу на турнире «Большого шлема». Сегодня, 25 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2025.

В полуфинале Киз одолела вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)). В финале Мэдисон переиграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

С 1999 года такое достижение покорялось лишь четырём теннисисткам. Ими были Серена Уильямс (US Open — 1999), Винус Уильямс (Уимблдон-2000), Дженнифер Каприати (Australian Open — 2001) и Жюстин Энен («Ролан Гаррос» — 2003).