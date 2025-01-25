«Мороз и солнце, день чудесный!» Вероника Кудерметова поделилась снимком из Казани

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вернулась в Казань после завершения выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Она опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Кудерметовой в социальной сети

«Мороз и солнце, день чудесный!» — подписала фото Кудерметова.

Напомним, ранее Кудерметова впервые в своей карьере сыграла во второй неделе Australian Open. В 1/8 финала Australian Open — 2025 россиянка проиграла 27-й ракетке рейтинга украинской спортсменке Элине Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Лучшим результатом Вероники на мэйджорах в карьере является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.