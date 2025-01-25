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Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 состоится в Китае

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 состоится в Китае
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Финальный раунд женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг будет проводиться в китайском Шеньчжене с 2025 по 2027 год. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на сайте.

«Решение провести финал в Китае является частью более широкой цели Кубка Билли Джин Кинг как глобальных соревнований, чтобы увеличить свой охват и поднять профиль женского тенниса на мировой арене», — говорится в пресс-релизе.

Отборочные матчи КБДЖ пройдут с 7 по 13 апреля. Шесть групп по три команды сыграют в разных странах. Финальный раунд будет проводиться с участием восьми команд, вместо 12, как в 2024 году.

Хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки, команда Италии, автоматически отобрались в финальный раунд. Российские теннисистки не выступают в командных турнирах с 2022 года.

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