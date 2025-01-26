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Синнер — Зверев: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open — 2025

Синнер — Зверев: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open — 2025
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В воскресенье, 26 января, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится со вторым номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым за титул Открытого чемпионата Австралии — 2025. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 11:30 мск.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

По личным встречам впереди Зверев — 4-2 (3-1 на харде). Он выиграл у Синнера на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2022, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.

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