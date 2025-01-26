Появилась сетка турнира WTA-250 в Сингапуре, где сыграют Калинская, Андреева и Кудерметова

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре, который пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.

Анна Калинская стала первой сеяной соревнований. В первом круге она сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд. Полина Кудерметова получила пятый номер посева, на старте турнира ей предстоит встретиться с австралийкой Кимберли Биррелл. Эрика Андреева узнает свою соперницу по итогам квалификации.

Турнир в Сингапуре пройдёт впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 094.