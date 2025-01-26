Стала известна сетка турнира ATP-250 в Монпелье, где сыграет Андрей Рублёв

Стала известна сетка хардового турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), который пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попал один российский теннисист — девятая ракетка мира Андрей Рублёв.

Рублёв стал первым сеяным соревнований, из-за чего пропустит первый круг. Во втором раунде он сыграет с победителем матча между американцем Кристофером Юбэнксом и теннисистом из квалификации.

Действующим чемпионом турнира является казахстанский теннисист Александр Бублик. Он посеян под четвёртым номером, во втором круге сыграет с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Доминик Кёпфер (Германия).