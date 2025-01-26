Мэдисон Киз на пляже провела чемпионскую фотосессию с Кубком Australian Open

14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз приняла участие в чемпионской фотосессии на пляже с Кубком Australian Open — 2025. В субботу, 25 января, она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2025, обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:3, 2:6, 7:5).

Фото: Getty Images

Это первый титул 29-летней Мэдисон Киз на турнирах «Большого шлема». Ранее она была финалисткой US Open — 2017. Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии — 2025 американская теннисистка поднимется на семь строчек в мировом рейтинге WTA (с 14-й на 7-ю). Она опередит в рейтинге WTA китаянку Чжэн Циньвэнь, которая опустится на восьмую строчку, американскую теннисистку Эмму Наварро, которая станет девятой ракеткой мира, и испанскую теннисистку Паулу Бадосу.