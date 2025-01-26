Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд стали чемпионками AO-2025 в парном разряде

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде. Дуэт Катержины Синяковой из Чехии и американки Тэйлор Таунсенд обыграл пару Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 и стали чемпионками Australian Open — 2025.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Синякова и Таунсенд четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. Их соперницы выполнили три эйса, совершили две двойные ошибки и выиграли за матч три брейк-пойнта из девяти.

Это второй совместный титул Синяковой и Таунсенд на турнирах «Большого шлема». В прошлом году они завоевали титул на Уимблдоне-2024.