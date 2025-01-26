Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд стали чемпионками AO-2025 в парном разряде
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В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде. Дуэт Катержины Синяковой из Чехии и американки Тэйлор Таунсенд обыграл пару Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 и стали чемпионками Australian Open — 2025.
Australian Open — парный разряд (ж). Финал
26 января 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|3
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Синякова и Таунсенд четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. Их соперницы выполнили три эйса, совершили две двойные ошибки и выиграли за матч три брейк-пойнта из девяти.
Это второй совместный титул Синяковой и Таунсенд на турнирах «Большого шлема». В прошлом году они завоевали титул на Уимблдоне-2024.
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