Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер — о Звереве перед финалом АО: пришло время побеждать

Беккер — о Звереве перед финалом АО: пришло время побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об Александре Звереве в предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В нём Зверев сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом итальянцем Янником Синнером.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Зверев должен подойти к делу смело и решительно. Ему нужно верить в себя. Верить, что на этот раз пришло время побеждать. Тактически и спортивно он хорошо подготовлен своими отцом и братом.

Он так долго боролся за этот величайший триумф. Он уже был в финале Открытого чемпионата США в 2020 году, затем в прошлом году в Париже», — приводит слова Беккера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

Материалы по теме
Фото
«Топик на лямках смотрится странновато». Кузнецова раскритиковала экипировку финалисток АО
Материалы по теме
Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Live
Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android