Беккер — о Звереве перед финалом АО: пришло время побеждать

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об Александре Звереве в предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В нём Зверев сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом итальянцем Янником Синнером.
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«Зверев должен подойти к делу смело и решительно. Ему нужно верить в себя. Верить, что на этот раз пришло время побеждать. Тактически и спортивно он хорошо подготовлен своими отцом и братом.
Он так долго боролся за этот величайший триумф. Он уже был в финале Открытого чемпионата США в 2020 году, затем в прошлом году в Париже», — приводит слова Беккера Eurosport.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.
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